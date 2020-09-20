أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل "أبرق التلول" يعيد علاقة الحدود الشمالية بالنفط

Print
بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل "أبرق التلول" يعيد علاقة الحدود الشمالية بالنفط بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل "أبرق التلول" يعيد علاقة الحدود الشمالية بالنفط
سيوفِّر عددًا كبيرًا من فرص العمل لسكان المنطقة

بعد انقطاع ٣٠ عامًا.. حقل

استبشر أهالي منطقة الحدود الشمالية باكتشاف شركة الزيت العربية "أرامكو" حقل أبرق التلول للزيت والغاز في صحراء المنطقة، الذي أُعِلن مؤخرًا.

واعتبر أهالي المنطقة أن الحقل يعيد علاقة المنطقة الشمالية بالنفط بعد انقطاع دام ثلاثين عامًا؛ إذ كان النفط يجري على ظهرها بواسطة خط أنابيب التابلاين، واليوم أصبح ينبع من باطنها مع الاكتشاف الجديد، ومع التشغيل الفعلي سوف يوفر كمًّا هائلاً من الفرص الوظيفية للسكان.

ووفقًا للباحث التاريخي زاهي الخليوي، فقد جاءت تسمية أبرق التلول بهذا الاسم لاختلاف ألوان حجارته، واختلاف طبيعته الجيولوجية؛ إذ يحوي مرتفعات حجرية، وكثبانًا رملية.

ويقع حقل أبرق التلول قرب قرية الكاسب في محافظة العويقيلة، واسمه الدارج لدى أهالي المنطقة "تلول عليان"، ويُتوقَّع أن ينتج من الزيت الخام أكثر من ثلاثة آلاف برميل يوميًّا، ومن الغاز نحو مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية يوميًّا. وما زالت المنطقة تزخر بالمزيد مما قد يُكشف عنه في الأيام القادمة.

وكان وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن في 30 أغسطس 2020 تمكُّن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من اكتشاف حقلَين جديدَين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من السعودية، هما: حقل "هضبة الحجرة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية