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الهلال "يتنفس".. سلمان الفرج يغادر الحجر الصحي

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الهلال "يتنفس".. سلمان الفرج يغادر الحجر الصحي الهلال "يتنفس".. سلمان الفرج يغادر الحجر الصحي
في انتظار البريك والعبدان

الهلال

غادر قائد الهلال سلمان الفرج . اليوم الأحد، الحجر الصحي، بعد تعافيه من المستجد، وبالتالي بإمكان اللاعب المشاركة مع فريقه فيما تبقى له من مباريات في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم .

ومن المنتظر أن يلحق بالفرج، الثنائي محمد البريك وحمد العبدان، بينما سيشارك الفرج في تدريبات الفريق الجماعية اعتباراً من يوم الاثنين.
وخلال الـ24 ساعة الماضية سارت الأحداث في بعثة الهلال بوتيرة متسارعة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي وصلت لـ15لاعبًا، خلاف بعض الطاقم الفني والإداري .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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