أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية

Print
"مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية "مؤسسة النقد" تصدر مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية
ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية ، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).

ويأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي الراغبين بالاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، إلى زيارة موقع المؤسسة عبر الرابط:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

"الوطني 90" في الصين.. كيف كان احتفال سفارة السعودية وقنصليتها هناك؟

شبكة عيون الإخبارية