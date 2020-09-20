أخبار عاجلة

تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7% -
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟ -
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية -
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد -
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة -
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان -
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات -
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي -
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني -
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة

Print
شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة
بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد

شاهد.. مدربة كاراتيه تكشف سبب إقبال السيدات على تعلّم اللعبة

تشهد النوادي الرياضية النسائية في الطائف إقبالاً من السيدات بعد أن استعادت نشاطها مع التقيد بالاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا؛ لدور الرياضة في المحافظة على الصحة العامة واللياقة وقدرتها على رفع المناعة التي تسهم في الوقاية من الأمراض.

وفي التفاصيل، لم تقتصر صالات الرياضة النسائية على التمارين الهوائية والمقاومة التي تعمل على تحسين مظهر الجسم فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجموعة الرياضات والألعاب القتالية كأحد أهم الأنشطة الرياضية التنافسية ومنها الكاراتيه.

وفي هذا الإطار، أوضحت مدربة الكاراتيه في أحد الأندية النسائية لقناة "" أن اللعبة تشهد إقبالاً من الفتيات؛ بهدف تقوية الشخصية، وأكدت على أن الأخلاقيات من تعلم هذه الرياضة القدرة على الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي موقف في الشارع، وليس مجرد الاعتداء على الآخرين، مشيرة إلى أن هذه اللعبة تعلم تهذيب النفس والانضباط وسرعة ردة الفعل لأي شيء. النوادي الرياضية النسائية الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

ميلان: إصابة السويدي إبراهيموفيتش بفيروس كورونا المستجد

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 24-9-2020

8 الصبح - أخر أخبار الرياضة بتاريخ 24-9-2020

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و16 وفاة

شبكة عيون الإخبارية