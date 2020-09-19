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وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني

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وفاة اللواء

انتقل إلى رحمة الله، اليوم، اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة، أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ونوه الزميل الإعلامي جابر بن علي القرني: "وفاة اللواء طبيب متقاعد عدنان سلامة أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني أحد رجال الوطن المخلصين، عمل -رحمه الله- تحت قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما كان (رئيسًا للحرس الوطني) طبيبًا، ثم أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وتأسيس الخدمات الطبية".

ونعت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الفقيد من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني سعادة اللواء طبيب الدكتور عدنان سلامة أول مدير عام للخدمات الطبية بوزارة الحرس الوطني، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ولاقى خبر وفاة الفقيد الحزن من زملائه بوزارة الحرس الوطني الذين تقدموا لأبناء وأسرة وأقارب الفقيد بالعزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة اللواء

وفاة اللواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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