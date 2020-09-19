"الضمان الصحي": لا يحق لشركة التأمين رفض مَن تجاوز 60 عاماً

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المجلس يؤكّد عدم وجود حد أقصى للعمر ملزم لصاحب العمل

أكّد مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمَن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً.

وقال مجلس الضمان الصحي: ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته.

وذكر "الضمان الاجتماعي"، أن صاحب العمل ملزم بالتأمين الصحي على الموظف وأفراد أسرته المشمولين بالنظام "الزوجة / الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25 عاماً والبنات غير المتزوجات غير العاملات".

ووفقاً لمؤشرات التأمين الصحي بلغ عدد المؤمّن لهم من الموظفين السعوديين مليوناً و387 ألفاً، وبلغ عدد التابعين لهم من السعوديين مليونين و44 ألفاً، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم من الموظفين غير السعوديين 5 ملايين و356 ألفاً وعدد التابعين لهم بلغ مليوناً و500 ألف.