أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القنفذة.. استياء من عمالة مخالفة تتلقى "الركبان" على مداخل أسواق المواشي

Print
القنفذة.. استياء من عمالة مخالفة تتلقى "الركبان" على مداخل أسواق المواشي القنفذة.. استياء من عمالة مخالفة تتلقى "الركبان" على مداخل أسواق المواشي
مناشدات بالتدخل من  مرتادي السوق.. لبس في الأسعار ومقصد لبيع المسروقات

القنفذة.. استياء من عمالة مخالفة تتلقى

عبّر عدد من مرتادي أسواق المواشي الأسبوعية بمراكز القنفذة عن استيائهم من امتهان عمالة مخالفة من إحدى الجاليات العربية البيع والشراء بطرق "تلقي الركبان" المنهي عنها شرعًا والمخالفة لأنظمة العمل.

وتقوم تلك العمالة بالوقوف على مداخل أسواق المواشي ويلتقون أصحابها ليلبسوا عليهم أسعارها ويغرروا بهم، كما أنهم يعتبرون مقصدًا لسارقي المواشي الذين لا يستطيعون البيع داخل الحلقة؛ لأن صاحب المواشي المسروقة قد يكتشف أمرها في حال بيعها داخل السوق.

ومن تلك الأسواق التي ينشط بها "متلقي الركبان" سوق سبت بني عيسى وسوق خميس القوز وثلاثاء يبه، وكذلك سوق دوقة والمظيلف، وجميع هذه الأسواق تقام يومًا في الأسبوع حسب مسمى كل مركز من مراكز القنفذة، وناشد مرتادو هذه الأسواق مكتب عمل القنفذة والجهات الأمنية والمعنية بملاحقة من يمتهن هذه المهنة وخصوصًا تلك العمالة السائبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

رئيس الحرس الملكي: خادم الحرمين خط بحروف من ذهب اسمه قائدًا فذًّا يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه

شبكة عيون الإخبارية