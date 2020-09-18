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الاردن : تسجيل 213 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و95 حالة شفاء

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الاردن : تسجيل 213 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و95 حالة شفاء الاردن : تسجيل 213 اصابة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة و95 حالة شفاء

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم 213 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (211) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (104) حالات في محافظة العاصمة عمّان.
- (29) حالة في محافظة البلقاء.
- (30) حالة في محافظة الكرك.
- (20) حالة في محافظة الزرقاء.
- (10) حالات في محافظة إربد.
- (4) حالات في لواء الرمثا.
- (9) حالات في محافظة معان.
- (3) حالات في محافظة المفرق.
- حالتان في محافظة مأدبا.
- حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (4344) حالة.
- سُجّلت (3) حالات وفاة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في أحد المستشفيات الخاصّة (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (29) حالة.
- سُجّلت (95) حالة شفاء هذا اليوم، (20) في مستشفى الأمير حمزة، و(63) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(9) في أحد المستشفيات الخاصّة.
- تمّ إجراء (11766) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1045700) فحصاً.
إجراءات أخرى:
- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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