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طائرة الهلال تحقق ذهب النخبة للكرة الطائرة.. للمرة الرابعة توالياً

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طائرة الهلال تحقق ذهب النخبة للكرة الطائرة.. للمرة الرابعة توالياً طائرة الهلال تحقق ذهب النخبة للكرة الطائرة.. للمرة الرابعة توالياً
فيما اعتذر الأهلي عن المشاركة

طائرة الهلال تحقق ذهب النخبة للكرة الطائرة.. للمرة الرابعة توالياً

حقق فريق الهلال الأول لكرة الطائرة اليوم الجمعة لقب بطولة النخبة للمرة الرابعة على التوالي والمرة الخامسة عشرة طوال تاريخه، حيث رفع عدد بطولاته إلى 58 بطولة؛ وذلك بعد أن تغلب على فريق الترجي بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة بجدة.

وفي سياق متصل قدم مجلس إدارة النادي الأهلي خطاباً إلى الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، يعتذر فيه عن المشاركة في بطولة النخبة، والمقامة في الفترة من 17 وحتى 19 سبتمبر الجاري، على صالة وزارة الرياضة بجدة، وذلك بعدما رفض الاتحاد السعودي للعبة طلب النادي الأهلي بتأجيل البطولة نظراً للظروف الطبية للفريق.

ويتمنى مجلس إدارة النادي الأهلي لأبطال الفريق الأول لكرة الطائرة أن يمن المولى عز وجل عليهم بالصحة والعافية، في القريب العاجل.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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