"عملية تبادل أسرى هي الأكبر".. رسالة من "غريفتيش" للأطراف اليمنية

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محادثات بسويسرا للميليشيات مع ممثلين للحكومة الشرعية.. و"مونترو" مرجحة

مع انطلاق المحادثات بين الحوثيين وممثّلين عن الحكومة الشرعية اليمنية بشأن تبادل أسرى، في سويسرا، الجمعة، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، الأطراف اليمنية بإطلاق المعتقلين بسرعة؛ وذلك وفق "العربية.نت".

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ريال لو بلان، إن "اللجنة ستستأنف المناقشات بين الأطراف بهدف الإيفاء بالتزاماتها في اتفاق تبادل السجناء الذي أبرمه الطرفان في ستوكهولم السويد في ديسمبر 2018، وما اتفقت عليه الأطراف في عمان الأردن في فبراير هذا العام".

15 ألف أسير

وبدأ الطرفان المحادثات بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتبادل 1420 أسيرًا.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسة الاجتماع في تغريدة على "تويتر": "يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع ، ونرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين".

وأكدت اللجنة استعدادها "لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقًا لدورنا كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم".

هذا ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في ديسمبر 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

عملية تبادل هي الأكبر

لكن في حال تحقّقت، ستكون عملية التبادل التي يجري التفاوض حولها الأكبر منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في منتصف 2014.

وفي فبراير الماضي، اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.



هذا وتعتبر محادثات سويسرا هي الأولى في بلد أوروبي منذ مفاوضات السويد، ولم يكشف عن المدينة التي تستضيفها، وكان مصدر حكومي يمني رجح الخميس أن تعقد في مونترو قرب جنيف.

