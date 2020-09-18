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"مدني مكة" يحاصر حريق جبل "عمد" بثقيف

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الفِرَق نفّذت عمليات عزل على امتداد الحريق

أفاد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، بأن حريق جبل "عمد" بميسان تحت السيطرة وفي انحسار وبمنطقة محدودة؛ في ظل استقرار الحالة الجوية وانخفاض شدة الرياح في الموقع.

وقال "القرني": تم إحداث قيادة ميدانية، وخطط إسناد للتعامل مع الحريق بالموقع ودعمها بالقوى البشرية والآلية التي تتطلب التعامل مع متغيرات الحالة.

وأضاف: المنطقة التي نشب فيها الحريق جبلية ذات مرتفعات شديدة الوعورة؛ حيث قامت فِرَق الدفاع المدني بعمليات عزل وتطويق على امتداد الحريق حتى لا يعاود الانتشار بشكل أوسع، والموقع ليس مأهولًا بالسكان، ولم تسجل أي إصابات.

وأشاد "القرني" بتعاون الجهات الحكومية والفِرَق التطوعية والمواطنين مع الدفاع المدني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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