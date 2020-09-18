أخبار عاجلة

ملعب ONTime - طارق سليمان :" احمد عادل عبد المنعم سيتواجد قريبا في المشاركة مع المقاصة -
ملعب ONTime - طارق سليمان : عصام صلاح حارس أف سي مصر مميز بس محتاج يخس شويه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا

Print
الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا
5 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 580

الكويت تسجّل 704 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 704 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 98528 حالة، في حين سجلت خمس حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 580 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف: عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من "كوفيد - 19" 88776 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية