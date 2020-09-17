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استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

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جهزت 20520 علماً وطنياً بالطرق والميادين و3300 هدية للأطفال والمشاركين

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

تواصل أمانة محافظة الطائف والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، حيث تم تركيب 20520 علماً ولوحة احتفالية، وإضاءة خضراء، ومجسات مضيئة في الشوارع والساحات العامة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأمانة.

وتفصيلاً، حرصت الأمانة وبلدياتها على إبراز احتفالات المحافظة بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال التنوع في الأنشطة، وإضفاء مظاهر الزينة وصور قادة هذه البلاد والأعلام والعبارات الوطنية، فيما تفاعل أصحاب المحلات والأسواق والمولات والفنادق مع مبادرة الأمانة وقاموا بتجهيز الواجهات الخارجية للمحلات والفنادق والمولات بأعلام المملكة والعبارات الوطنية والشعارات حسب الهوية المعتمدة لهذا العام.

ورصدت "سبق" استعدادات أمانة الطائف لمناسبة اليوم الوطني الـ 90، حيث تزين 102 مبنی باللون الأخضر، وتهيئة أكثر من 30 حديقة ومنتزه للزوار، و22670 شارة تجميلية، وتجميل 44 جسراً بالإضاءة التجميلية0، و 533 لوحة إعلانية بهوية اليوم الوطني, كما تم تجهيز 20520 علماً وطنياً بالطرق والميادين، و28 شاشة تلفزيونية، و 201 مبنى مُضاءً، و 3300 هدية للأطفال والمشاركين.

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

استعدادات أمانة الطائف لليوم الوطني تتواصل.. والحدائق والمنتزهات تتزين بالأخضر

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية