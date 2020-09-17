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في جمعة الغد.. أكثر من 20 ألف خطيب يصدحون للتذكير بنعمة توحيد المملكة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة

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في جمعة الغد.. أكثر من 20 ألف خطيب يصدحون للتذكير بنعمة توحيد المملكة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة في جمعة الغد.. أكثر من 20 ألف خطيب يصدحون للتذكير بنعمة توحيد المملكة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة

في جمعة الغد.. أكثر من 20 ألف خطيب يصدحون للتذكير بنعمة توحيد المملكة تزامناً مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة

يصدح أكثر من 20 ألف خطيب مسجد وجامع بجميع مناطق المملكة، يوم غد الجمعة، للتذكير بنعمة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي أصدر تعميماً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة؛ للتذكير بما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة.

ويعد توجيه الوزير "آل الشيخ" بتخصيص خطب الجمعة للحديث بالتزامن مع اليوم الوطني الـ(90)، سابقة في تاريخ الوزارة في تفعيل دور المنابر للتذكير بما تنعم به هذه البلاد المباركة من نعمة الوحدة والاستقرار، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة، والانتماء لهذه البلاد لدى مختلف فئات المجتمع.

كما يأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" للخطباء في إطار رسالة الوزارة السامية ودورها الفاعل في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وتأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد ومواكبة المواضيع والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومن أبرزها ترسيخ الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

وتشهد منابر الجمعة منذ تولي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مهام الوزارة قبل عدة سنوات نقلة نوعية في نوعية الطرح للموضوعات التي تواكب حاجة المجتمع وتلامس المستجدات وحديث الساعة، والحث على الالتفاف حول القيادة الرشيدة والاجتماع وعدم الفرقة، والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين مطية لتنفيذ مخططاتها.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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