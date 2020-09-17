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"فيصل بن فرحان "يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أعمال مجموعة العشرين

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"فيصل بن فرحان "يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أعمال مجموعة العشرين "فيصل بن فرحان "يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أعمال مجموعة العشرين
بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة لاستعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والتطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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