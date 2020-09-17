وزير الطاقة.. الامتثال الكامل بخفض إنتاج النفط ليس عملاً تطوعياً أو خيرياً

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أكد أن مثل تلك الممارسات تدمر سمعة "أوبك"

حذر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من زيادة إنتاج النفط فوق المستويات التي حددتها منظمة اوبك +، مؤكداً أن مثل تلك الممارسات "تدمر سمعة أوبك".

واعتبر وزير الطاقة أن الامتثال الكامل بخفض إنتاج النفط ليس عملاً تطوعياً أو خيرياً، لكنه جزء من عمل جماعي يتم الاتفاق عليه لتحقيق أقصى قدر من المكاسب لكل أعضاء منظمة اوبك.

وأكد وزير الطاقة أن اوبك+ ستستكمل جميع التعويضات عن الإنتاج الزائد من النفط قبل نهاية العام، بحسب مجلة " فوربس" الأمريكية.

وتشير البيانات السابقة إلى أن 95% من أعضاء اوبك+ التزموا بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في شهر يوليو، في حين أصدرت المنظمة تعليمات إلى الأعضاء الذين فشلوا في تحقيق خفض الإنتاج المتفق مثل العراق ونيجيريا، بالتعهد بتخفيضات إضافية كتعويض.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أسواق الطاقة العالمية