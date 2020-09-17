أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين

Print
"الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين "الطائف" تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاتين
بإجمالي 10802 إصابة و186 وفاة

تواصل "الطائف" تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا، وذلك بعد 10 إصابات جديدة سُجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 10802 إصابة منذُ بدء الجائحة.

وبلغت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس من بين المصابين؛ 186 حالة، بعد تسجيل وفاتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغت حالات التعافي من بين المصابين 10309 حالات تعاف، بعد تسجيل تسع حالات جديدة، كما وصلت الحالات النشطة إلى 325 حالة، لا زالوا يتلقون الرعاية الطبية. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية