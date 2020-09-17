أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء باليوم الوطني 90 بمدارس المحافظة

Print
"تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء باليوم الوطني 90 بمدارس المحافظة "تعليم سراة عبيدة" يعتمد خطة الاحتفاء باليوم الوطني 90 بمدارس المحافظة
"العلكمي": هذه المناسبة ترسخ اعتزاز الطلاب بدينهم وولائهم لمليكهم ووطنهم

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، اليوم الخميس، برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ«90»، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «همة حتى القمة» وينفذ عن بُعد على مستوى مكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات.

وفي التفاصيل، أوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم, وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه بما يعكس الصورة الجميلة والمشرقة للسعودية العظمى ودورها الريادي على مستوى العالم في شتى المجالات.

وقال مدير النشاط الطلابي بالإدارة محمد بن دغش بدوره إنه تم توجيه جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة .اليوم الوطني همة حتى القمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية