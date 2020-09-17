شرطة الرياض: القبض على متهمَين تورطا بارتكاب 18 جريمة سرقة

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جرى استرداد 17 مركبة مسروقة واتخاذ الإجراءات لإحالتهما للنيابة العامة

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على متهمين اثنين، في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، تورطا بارتكاب ( 18) جريمة سرقة من مساجد ومتاجر وصيدليات ومعدات من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وذلك باستخدام (17) مركبة قاما بسرقتها، والاستيلاء على ما بداخلها، لتنفيذ جرائمهما، وإحراق واحدة منها.

وأشار بأنه ضبط بحوزتهما سلاح ناري نوع (مسدس) و(8) طلقات حية وجهازا اتصال لاسلكي ومقصات حديدية، وجرى إيقافهما، واسترداد المركبات المسروقة منهما، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض