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منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

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تركيب ١٢٤٣٢ علمًا و٣٠٥٢ لوحة احتفالية في الشوارع

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها، الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة؛ حيث جرى تركيب ١٢٤٣٢ علمًا و٣٠٥٢ لوحة احتفالية، و١٣٣٢٦ إضاءة خضراء، و٢٦٠ مجسة مضيئة في الشوارع والساحات العامة.

وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: إن الأمانة وبلدياتها حرصت على إبراز احتفالات المنطقة بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوس المواطنين والمواطنات من خلال التنوع في الأنشطة والفعاليات وإضفاء مظاهر الزينة وصور قادة هذه البلاد والأعلام والعبارات الوطنية.

وأكد "الشرعان" أن هذه الفعاليات تحظى بإشراف أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبد العزيز، واهتمام وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل.

من جانبه قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان: إن الأمانة تحرص على تفعيل هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، وتهيئة الشوارع والمواقع العامة من خلال الأعلام واللوحات وكل التجهيزات اللازمة، إلى جانب عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأمانة والبلديات التابعة، بمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، الذي أكد على مراعاة إجراءات الوقاية من المستجد، خلال الفعاليات المعدة لهذه المناسبة.

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

منطقة الجوف تواصل الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني التسعين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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