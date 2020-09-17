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شاهد.. "مدني القوز" يوقف حريق 9 محلات تنجيد في وقت قياسي

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لم ينتج عنه أي إصابة.. وباشرته 4 فرق إطفاء وإنقاذ للسيطرة عليه

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اندلع حريق صباح اليوم في مجموعة من محلات تنجيد الكنب والباطرمة وبيع المفروشات الواقعة في إحدى المجمعات في مركز القوز جنوب محافظة القنفذة.

وأوضح مصدر بالدفاع المدني لـ"سبق" أنه عند ورود البلاغ لغرفة العمليات تم تحريك عدد أربعة فرق إطفاء وإنقاذ وفرقة إسعاف والمعدات المساندة اللازمة للموقع، واتضح أن الحريق في تسعة محلات تنجيد للكنب والباطرمة وبيع المفروشات.


وتابع: على الفور جرت عملية مكافحة النيران وتطويقها قبل الوصول إلى المجمعات الأخرى القريبة من الموقع، وكان هناك مجهود كبير في مكافحة الحريق واحتوائه وتم السيطرة على الحادث وإيقافه وإنهائه في وقت قياسي.


وأضاف: لم ينتج عن الحادث أي إصابة سواء في المواطنين أو أفراد الدفاع المدني. مشيرا إلى أن فرق التحقيق باشرت أعمالها لمعرفة الأسباب، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث .

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حريق محافظة القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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