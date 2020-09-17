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بدء التطبيق الإلزامي لمواصفة الأدوات الصحية "معدل التدفق"..28سبتمبر

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بدء التطبيق الإلزامي لمواصفة الأدوات الصحية "معدل التدفق"..28سبتمبر بدء التطبيق الإلزامي لمواصفة الأدوات الصحية "معدل التدفق"..28سبتمبر
استمرارًا لجهود "هيئة المواصفات" في تعزيز ترشيد استهلاك المياه

بدء التطبيق الإلزامي لمواصفة الأدوات الصحية

أعلنت الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، أن موعد بدء التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالأدوات الصحية: "المواصفات العامة لمنظمات معدل التدفق"، المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، سيكون اعتبارًا من الاثنين 11 صفر 1442هـ الموافق 28 سبتمبر 2020م.

وذكرت أنها حدثت المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية SASO-EN-246)) والمشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (173) المنعقد بتاريخ 24/04/1441هـ الموافق 26/12/2019م.

وكشفت "الهيئة" في وقت سابق عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني عن قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد تحديث المواصفة القياسية الخاصة بالأدوات الصحية المشمولة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، حيث نشر القرار في الصحيفة الرسمية بتاريخ 13/06/1441هـ الموافق 07/02/2020م.

ودعت "المواصفات" جميع المستوردين والمصنعين لمنتجات منظمات معدل التدفق، إلى الاطلاع على اللائحة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، واستكمال المتطلبات اللازمة ليتمكنوا من إصدار بطاقات ترشيد استهلاك المياه قبل وضع المنتج بالأسواق السعودية.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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