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"صحتك تهمنا" لرعاية الأسر المتعففة تختتم مرحتلها الأولى بالطائف

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بمشاركة 30 فنيًا وإداريًا ومتطوعًا.. واستهدفت 242 أسرة في أكثر من 25 حيًَّا

كرَّم مساعد مدير البرنامج بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الدكتور خالد الشريف، فرق ولجان مبادرة "صحتك تهمنا" التي نظمها المستشفى بالتعاون مع جمعية فتاة ثقيف الخيرية، وبرعاية مركز رؤية الألوان الطبي، وبمشاركة ما يزيد عن 30 فنيًا وإداريًا ومتطوعًا.

واستهدفت المبادرة 242 أسرة متعففة في أكثر من 25 حيًا بالطائف، واستمرت على مدار15 يومًا، وبمعدل عمل يومي بلغ خمس ساعات من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساءً.

وتعتبر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة في تقديم الرعاية الصحية والتثقيفية للأسر التي ترعاها جمعية فتاة ثقيف من الأسر المتعففة التي تضم الأرامل والمطلقات وكبار السن.

وأوضح الدكتور خالد الشريف على أن مثل هذه المبادرات تشكل مبادرة ومشاركة مجتمعية مهمة على مستوى المحافظة قدمت خلال جائحة كورونا لرعاية أسر تحتاج للتوعية والتثقيف داخل محافظة الطائف وخارجها، مؤكداً على استمرار المبادرة بمرحلتها الثانية في أحياء الحوية وما جاورها مقدمًا شكره للفرق واللجان المشاركة ولجمعية ثقيف ومركز الألوان الطبي على مشاركتهم .

مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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