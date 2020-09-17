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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بـ204 ملايين دولار

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"إغاثي الملك سلمان" يوقّع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بـ204 ملايين دولار "إغاثي الملك سلمان" يوقّع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بـ204 ملايين دولار
مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية شؤون اللاجئين

أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات لصالح اليمن مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار.

ووقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي، دعماً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى شراء وتوزيع 81،963 طناً مترياً من الأغذية الأساسية والإشراف على توزيعها.

وتشمل الاتفاقية جميع محافظات اليمن، وتصبّ في صالح 8.9 ملايين مستفيد، وتبلغ قيمتها الإجمالية 138.000.000 دولار أمريكي.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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