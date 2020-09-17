أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مركز المسؤولية الاجتماعية والبنك الأهلي يطلقان مبادرة "ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا"

Print
مركز المسؤولية الاجتماعية والبنك الأهلي يطلقان مبادرة "ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا" مركز المسؤولية الاجتماعية والبنك الأهلي يطلقان مبادرة "ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا"
15 دورة و10 ورش عمل و3 ندوات وتجارب سعودية ناجحة لمدة 3 أشهر

مركز المسؤولية الاجتماعية والبنك الأهلي يطلقان مبادرة

أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي التجاري، وبدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، مبادرة هي الأولى من نوعها بعنوان "ريادة الأعمال.. ما بعد كورونا" تحت شعار "الأزمات تصنع الثروات".

وتستهدف المبادرة رفع الوعي الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع لمواجهة الظروف الاقتصادية، بعد أزمة كورونا والتعامل الصحيح معها، وتحويلها من أزمة اقتصادية إلى فرص لريادة الأعمال.

وتشمل المبادرة التي تستمر لمدة 3 أشهر، 15 دورة تدريبية، و10 ورش عمل، و3 ندوات، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الناجحة، كما سيتم تنفيذ جزء من الدورات والندوات وورش العمل بشكل افتراضي، وسيتم تطبيق الجزء المتبقي على أرض الواقع؛ حيث من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد.

وتتيح المبادرة التعرف على برامج ومبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب رفع كفاءة المشاريع بطريقة علمية ممنهجة من خلال خبراء متمرسين في المجال الاقتصادي، بشكل يسهم في تحسين ظروف المجتمع؛ وخاصة فئة رواد ورائدات الأعمال، وتوجيههم للطرق الصحيحة في كيفية التعامل مع هذه الأزمة، والتعرف على أفضل برامج التمويل والاستشهاد بتجارب عالمية استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية، وتحويلها إلى فرصة للانطلاق في مجال المال والأعمال والمشاريع بما يتواكب مع الظروف الحالية.

وسيتم في هذه المبادرة تسليط الضوء على جهود حكومة المملكة في دعم رواد ورائدات الأعمال خلال جائحة كورونا والتسهيلات، التي قدمت لهم من أجل تمكينهم واستمرارهم، وكذلك جهود في دعم مجال ريادة الأعمال بشكل عام، والتي مكّنتها مؤخرًا من الحصول على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى العالم في تقرير المرصد العالمي لعام ٢٠١٩ كأفضل دول العالم تمكينًا لريادة الأعمال.

وجاءت شراكة البنك الأهلي الاستراتيجية متمثلة في برامج "أهالينا" للمسؤولية المجتمعية لهذه المبادرة، متوافقة مع رؤية البنك في أن يكون المؤسسة المالية الرائدة في المساهمة بالبرامج الاجتماعية، عبر تقديم برامج مبتكرة ومؤثرة ومتجددة وغير ربحية، تدعم تنمية الوطن وتعزز مسيرة البنك المجتمعية، وتماشيًا مع رؤيته الداعمة لشبابنا الواعد؛ لتمكينه من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، ضمن اهتمام الرؤية 2030 بشريحة الشباب والشابات؛ حيث تتواكب تلك الشراكة مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية "أهالينا" في دعم رواد ورائدات الأعمال.المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية البنك الأهلي التجاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
آخر النهار| تامر أمين يحيي الحكومة لأن الصعيد أصبح في قلب اهتمامتها

آخر النهار| تامر أمين يحيي الحكومة لأن الصعيد أصبح في قلب اهتمامتها

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

شبكة عيون الإخبارية