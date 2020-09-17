فتح القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية

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على عدد من الرتب العسكرية "رجال"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) "رجال".

وجاء فتح باب القبول للتعيين على هذه الرتب بالمناطق التالية "الرياض، عسير، جازان، نجران".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة "أبشر – توظيف" خلال الفترة من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/ 2/ 1442هـ وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 1442هـ، على الرابط التالي https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/ob-resultوزارة الداخلية شؤون الأفواج الأمنية