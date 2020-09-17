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شاهد.. حريق هائل يلتهم محل تنجيد كنب بقوز القنفذة.. و"المدني" يتدخل

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"الفرق" تحاول السيطرة عليه بهدف منعه من الامتداد للمحلات المجاورة

شاهد.. حريق هائل يلتهم محل تنجيد كنب بقوز القنفذة.. و

علمت "سبق" بأن فرق الدفاع المدني بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة تحاول الآن السيطرة على حريق هائل شب في محل لتنجيد الكنب والباطرمة ومنعه من الانتقال للمحلات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات والسيطرة بإدارة الدفاع المدني بالمحافظة قد تلقت بلاغاً باندلاع حريق في أحد محلات تنجيد الكنب بإحدى المجمعات بمركز القوز، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء والسلامة والإنقاذ للموقع، حيث ما زالت الفرق تحاول إخماد الحريق ومنعه من الانتقال للمواقع الأخرى بالمجمع.

كما باشر الحادث فرقة من الهلال الأحمر بالقوز، وكذلك مشاركة فرق من الدوريات الأمنية والمرور بالمحافظة، حيث حضرت في موقع الحادث لتنظيم السير، والعمل على إبعاد المتجمهرين عن الموقع.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من المصدر.

شاهد.. حريق هائل يلتهم محل تنجيد كنب بقوز القنفذة.. و

الدفاع المدني محافظة القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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