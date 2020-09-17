أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 91.753

Print
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 91.753 سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 91.753
الكويت تعلن شفاء 724.. والحصيلة 87.911

سلطنة عمان: إجمالي إصابات

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 91.753 إصابة، والوفيات 818 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84648؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 92.3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 73؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 506، والمنومين في العناية المركزة 180.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 724 حالة من المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 87 ألفًا و911 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

الهلال : إصابة الثلاثي "جحفلي" و"كنو" و"الكنيدري" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية