سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 91.753

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الكويت تعلن شفاء 724.. والحصيلة 87.911

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 91.753 إصابة، والوفيات 818 بنسبة 0.8%، والمتعافين 84648؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 92.3%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية 73؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 506، والمنومين في العناية المركزة 180.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 724 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 87 ألفًا و911 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد