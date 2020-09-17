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مشادات وتدافع بين متقدمين للترشح للنواب بالدقهلية

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مشادات وتدافع بين متقدمين للترشح للنواب بالدقهلية مشادات وتدافع بين متقدمين للترشح للنواب بالدقهلية

مصراوي Masrawy

11:47 ص الخميس 17 سبتمبر 2020

الدقهلية - رامي محمود:

وقعت مشادات وسط بين مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات في محكمة المنصورة الابتدائية.

وتوافد العشرات من المرشحين وأنصارهم للتسابق لحجز الترتيب الأول بين الكشوف وسط تدافع بين الحضور.

وكان المئات من راغبى الترشح حضروا مع الساعات الأولى من الصباح أمام مقر اللجنة بهدف الحصول على ترتيب في بداية الكشوف ورمز يصفونه بـ"المميز" وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لتنظيم عملية الدخول.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض كانت أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم 17 حتى 23 سبتمبر الجاري.

وتأتي الدقهلية ضمن المرحله الثانية التى ستجرى فيها فعاليات انتخابات مجلس النواب المقبلة في 4 إلى 6 نوفمبر بالخارج ومن 7 إلى 8 نوفمبر بالداخل.

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