أخبار عاجلة

جمهور التالتة - سعد سمير: ربنا يجعل أيام الأهلي كلها بطولات ودايما الجماهير فخورة بفريقها -
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع لاعبي المقاصة عقب التعادل مع الأهلي في الدوري -
جمهور التالتة - سعد سمير يكشف كواليس تجديد عقده مع النادي الأهلي -
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع "أليو بادجي" و"ميشيل"عقب تتويج النادي الأهلي بالدوري العام -
تعليق كوميدي من إبراهيم فايق بعد أول مباراة رسمية لـ رضا عبد العال واثق الخطوة يمشى جوارديولا -
جمهور التالتة - مروان محسن لاعب النادي الأهلي يتحدث عن التتويج بالدوري الـ 42 وبوجه رسالة للجماهير -
الولايات المتحدة.. مزاد لبيع أكبر الهياكل العظمية المعروفة لـديناصور "T. rex" -
من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة) -
من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن -
من مصر | رأي د. علي جمعة فيما يحدث الآن في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"عدم الحمل لمدة عام".. ننشر شروط وموانع التطوع لتجارب لقاح كورونا

Print
"عدم الحمل لمدة عام".. ننشر شروط وموانع التطوع لتجارب لقاح كورونا "عدم الحمل لمدة عام".. ننشر شروط وموانع التطوع لتجارب لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:36 ص الخميس 17 سبتمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، والشركة المسؤولة عن إجراء التجارب السريرية على لقاحي كورونا في ، عددا من الشروط والإجراءات لقبول المتطوعين والمشاركة في التجارب.

وتشمل الشروط أن تتراوح الفئة العمرية للمتطوع بين 18 إلى 60 عامًا بناء على الوضع الصحي، وأن يتم التسجيل باستخدام الأوراق الرسمية (بطاقة هوية/جواز سفر)، وأن يكون مقيمًا في مصر أو لديه إقامة سارية خلال فترة التجربة، ويخضع للتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، والتوقيع على "الموافقة المستنيرة" قبل خوضه التجربة.

كما جرى تحديد عددٍ من الأسس التي تمنع التطوع منها الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان خلال الـ 14 يومًا التي تسبق أخذ اللقاح، ووجود حساسية تجاه بعض الأدوية، والإصابة بالتشنج والصرع، والتعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم، وتلقي اي علاجات مثبطة المناعة، والنساء في حالة الحمل أو الرغبة في ذلك خلال فترة التجربة، والإصابة بأمراض حادة ومزمنة مثل الربو وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت السبت الماضي، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأوضحت الوزيرة، أن الرئيس عبدالفتاح ، أكد حرص مصر على المشاركة مع دول العالم للوصول للقاح آمن وفعال لفيروس كورونا، مشيرةً الي أن مشاركة مصر في هذه التجربة تأتي من منطلق ريادتها العلمية والبحثية في المنطقة وبالمشاركة مع العديد من دول العالم في مختلف القارات والتي تساهم جهودهم في إيجاد لقاح فعال يقي البشرية من اخطار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن تلك التجارب أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في ٤ دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من (الإمارات والبحرين والأردن ومصر)، مشيرة إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على 35 ألف مبحوث حتى الآن، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوماً، حيث سيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل.

IMG-20200914-WA0030

اقرأ أيضاً:

"لأجل الإنسانية".. أمل لقاح كورونا في مصر يبدأ من "فاكسيرا" (معايشة)

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع لاعبي المقاصة عقب التعادل مع الأهلي في الدوري

ستاد مصر - لقاءات خاصة مع لاعبي المقاصة عقب التعادل مع الأهلي في الدوري

ستاد مصر - لقاءات خاصة مع "أليو بادجي" و"ميشيل"عقب تتويج النادي الأهلي بالدوري العام

ستاد مصر - لقاءات خاصة مع "أليو بادجي" و"ميشيل"عقب تتويج النادي الأهلي بالدوري العام

من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة)

من مصر | انهيار الجماعة الإرهابية.. الضربات الأمنية تكسر ظهر الإخوان (حلقة كاملة)

من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن

من مصر | د. علي جمعة كيف يمتلك المجتمع الوعي الكافي للحفاظ على الأسرة الصغيرة والوطن

شبكة عيون الإخبارية