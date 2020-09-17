تسجيل 142 اصابة محلية بفيروس كورونا و 56 حالة شفاء في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت اليوم (149) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (142) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (87) حالة في محافظة العاصمة عمّان.

- (30) حالة في محافظة البلقاء.

- (18) حالة في محافظة الكرك.

- (3) حالات في محافظة جرش.

- (3) حالات في محافظة إربد.

- حالة واحدة في محافظة مأدبا.

- (7) حالات خارجيّة، توزّعت على النحو الآتي:

- (5) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

- حالتان بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (3677) حالة.

- سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، (12) في مستشفى الأمير حمزة، و(40) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(1) في أحد المستشفيات الخاصّة.

- تمّ إجراء (14744) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1004323) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).