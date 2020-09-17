"الصحة" تؤكد ضرورة العناية بمرضى الكلى من كبار السن خلال جائحة كورونا

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جدّدت "الصحة" التأكيد على أن المسؤولية مضاعفة تجاه مرضى الكلى وخصوصًا كبار السن منهم، في ظل جائحة كورونا، داعيةً إلى أهمية المحافظة على سلامتهم من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، والحرص على عدم نقل العدوى لهم.

ونشرت الوزارة إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية #عش_بصحة، أوضحت فيه أن مرضى الكلى من كبار السن، يحتاجون إلى عناية مكثفة خلال هذه الجائحة، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وكذلك الحرص على متابعة قياس الضغط، ومراقبة الحالة الصحية لهم، مشيرةً إلى أهمية التواصل المستمر مع الطبيب المعالج، إضافة إلى الإتصال بالفريق الطبي مباشرة عند الضرورة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد