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الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاة

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الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاة الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاة
إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 وحصيلة الوفيات 83198

الهند: 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا 1132 حالة وفاة

سجلت الهند 97894 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن 1132 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 5 ملايين و118254 حالة؛ فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 83198 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية خلف الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا للإصابات؛ بينما تأتي في المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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