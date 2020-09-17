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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها ومنطقتي مكة والمدينة

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها ومنطقتي مكة والمدينة "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها ومنطقتي مكة والمدينة
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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