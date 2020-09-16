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انطلاق منافسات "سباق حائل للهجن".. غدًا

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انطلاق منافسات "سباق حائل للهجن".. غدًا انطلاق منافسات "سباق حائل للهجن".. غدًا
تتضمن 114 شوطًا تُقام على مدار 6 أيام

انطلاق منافسات

تنطلق صباح يوم غد الخميس منافسات سباق حائل للهجن، التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن خلال الشهر الماضي.

وأوضح الاتحاد أن سباق حائل للهجن يأتي بـ114 شوطًا، تُقام على مدار ستة أيام من 17 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطين للماراثون.

ونوه الاتحاد السعودي للهجن بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتقيُّد بالإجراءات الاحترازية، مع تقليل المخالطة، والالتزام بالإجراءات المفروضة من قِبل الاتحاد قدر الإمكان للتصدي لذلك الفيروس.

وأشار الاتحاد إلى أحقية المُلاك المشاركين بالسباق الحاصلين على أحد المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط في حضور سحب العينة الخاضعة للفحص، والتوقيع على النموذج المعتمد.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن خلال الشهر الماضي عددًا من منافسات سباقات الهجن، وحدد ثلاثة ميادين، هي: حائل والملك فهد ورماح، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020. فيما سيتم لاحقًا تحديد انطلاقة السباقات الثلاثة الأخيرة في ميادين (نجران وتبوك والسيح).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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