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اللاعب البرازيلي "إلتون": بعد مرور 13 عاماً بالمملكة فهمت علاقة العرب بالإبل

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أشاد بجهود إحياء هذا الموروث للأجيال.. وكشف عن سر المجسم أمام منزله

اللاعب البرازيلي

كشف اللاعب البرازيلي إلتون، أن حب العرب للإبل وعلاقتهم بها دفعه إلى وضع مجسم للإبل أمام منزله في البرازيل بعد أن كان يستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن، مشيداً في الوقت نفسه بجهود نادي الإبل في إحياء ذلك الموروث الشعبي.

وتفصيلاً، قال "إلتون " في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: أتيت للمملكة في2007وكل ما أعرفه عن العرب الصحراء والإبل وكنت أستغرب تعلقهم وحبهم لهذا الكائن، الآن بعد مرور 13 عاماً بينهم، فهمت تماماً حبهم له وعلاقتهم به، حتى وضعت له مجسماً أمام بيتي في البرازيل، فهمت علاقة العرب بالإبل والجهود التي يقدمها ‪ @CamelClub لإحياء هذا الموروث بين الأجيال.

اللاعب البرازيلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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