أخبار عاجلة

حشرات وأعشاب وقواقع.. تفضل وتناول هذا السوشي الفاخر -
كيف سينعكس تطبيع الخليج مع إسرائيل على إيران؟.. إعلامي سعودي يوضح لشبكتنا -
رحلة ليست إلى أي مكان.. والتذاكر تباع خلال دقائق -
من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية

Print
ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية
طالب بعدم التنازل عن صدارة المجموعة

ماجد عبدالله: النصر يسير في الطريق الصحيح في الآسيوية

وصف نجم النصر السعودي ( السابق ) ماجد عبدالله، انتصار النصر أمام سباهان الإيراني في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والذي تحتضن العاصمة القطرية منافساته هذه الأيام، بالفوز المهم والثمين.

وقال ماجد :" فوز مهم وثمين حققه نصرنا أمس، مع عودة المشوار الآسيوي، وضعنا في صدارة المجموعة، والفريق يسير في الطريق الصحيح ".

وطالب هداف النصر "التاريخي " اللاعبين بالحفاظ على صدارة المجموعة، فيما تبقى من مباريات، وتقديم المستوى الفني الجيد والمعروف عن العالمي، المقرون بالنتائج الإيجابية ".

الجدير بالذكر أن النصر يتصدر المجموعة الرابعة بـ7نقاط، يليه السد القطري بـ5 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية