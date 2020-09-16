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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8311.21 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8311.21 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 8311.21 نقطة
بتداولات تجاوزت 13 مليار ريال لأكثر من 593 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضًا 10.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8311.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 593 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 516 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بروج للتأمين, أمانة للتأمين, الكيميائية, أسلاك, والعالمية؛ الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك, الباحة, تهامة, أبو معطي, ولازوردي؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و8.90%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان, الإنماء، إعمار, بترو رابغ, والأسماك؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: دار الأركان, الأسماك, أرامكو السعودية, تبوك الزراعية، والإنماء؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 409.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12135.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 27 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 429 ألف سهم تقاسمتها 873 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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