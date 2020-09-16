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لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن

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لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن
لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار

لندن تدعو إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن

دعت البريطانية المجتمع الدولي إلى دعم عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وحذر مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألان، خلال مخاطبته جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن أمس، من أن حدوث مجاعة في اليمن بات أمر أقرب للواقع هذا العام، في نفس الوقت الذي تهدد فيه الأزمة الاقتصادية وانتشار وارتفاع المواد الغذائية بمزيد من عدم الاستقرار.

ودعا السفير "ألان" المجتمع الدولي إلى دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن؛ لتخفيف معاناة المواطنين والمساعدة في تحقيق الاستقرار.مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جوناثان ألان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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