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الاردن : 7 اجراءات حكومية بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

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الاردن : 7 اجراءات حكومية بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا الاردن : 7 اجراءات حكومية بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة انه تقرر اجراء مجموعة من الاجراءات للحد من انتشار ، بعدما وصلت الإصابات إلى أرقام غير مسبوقة .

و بين ان ستطبق الاجراءات اعتبارا من الخميس المقبل , على النحو التالي :

‏أوّلاً: تعليق دوام غالبيّة طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة، والانتقال إلى التعليم عن بُعد لمدّة أسبوعين. وسيعلن معالي وزير التربية والتعليم تفاصيل هذا القرار.

‏ثانياً: إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، ويقتصر تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها، ‏وعلى أصحابها مسؤوليّة تنظيم عمليّة المناولة بما يضمن إجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمّامات، وجميع إجراءات الوقاية، وتحت طائلة المسؤوليّة.

‏ثالثاً: سيعلن معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة ورئيس مجلس رؤساء الكنائس، قرارات بشأن المساجد والكنائس في جميع محافظات المملكة.

‏رابعاً: إغلاق الأسواق الشعبيّة في جميع محافظات المملكة، نظراً للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها.

‏خامساً: تكليف معالي وزير الإدارة المحليّة ومعالي أمين عمّان بوضع آليّة لتنظيم عمل الأسواق المركزيّة، بما يضمن منع التزاحم والاكتظاظ، وإجراءات السلامة والوقاية فيها.

‏سادساً: سيقوم المجلس القضائي بالتنسيق مع وزارة العدل باتخاذ إجراءات لضمان عدم التزاحم، وإجراءات السلامة والوقاية في المحاكم.

‏سابعاً: أمّا بشأن إقامة الاحتفالات أو الأعراس أو بيوت العزاء، أو أيّ تجمّعات أخرى، فرغم التحذيرات التي أطلقناها سابقاً إلّا أنّنا لمسنا حالة من الاستهتار والتهاون في هذا الأمر، وقد نجم عن ذلك وبكلّ أسف ظهور عشرات الإصابات في مختلف محافظات المملكة، ‏وعليه ستتّخذ الأجهزة المعنيّة إجراءات صارمة جدّاً بحقّ كلّ من يخالف دون تهاون مطلقاً، وسيتمّ توقيف أيّ شخص يقيم مثل هذه التجمّعات لمدّة أربعة عشر يوماً.

جي بي سي نيوز

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