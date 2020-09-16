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من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:31 صباحاً
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:30 صباحاً
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:30 صباحاً
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:29 صباحاً
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ????
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:29 صباحاً
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:29 صباحاً
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ????
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:29 صباحاً
صحتك بالدنيا | نصائح هامة لمرضي الضغط المرتفع | حلقة كاملة
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:29 صباحاً
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 19 سبتمبر 2020 مع الاعلامي محمد الباز و المستشار امير يعقوب
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:27 صباحاً
أخر النهار | الباز | المستشار أمير يعقوب المعركة مازالت شديدة ضد الأرهاب | 19 سبتمبر 2020
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:27 صباحاً
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اسأل مع دعاء| فقرة جمعية البر و التقوى - الخير طريقك الى الجنة
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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:56 صباحاً
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