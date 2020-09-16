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مساء dmc - رئيس الحكومة يتابع خطة الانتقال للعاصمة الإدارية بداية من العام المقبل
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
مساء dmc - القومي للأمومة والطفولة يوقف زواج طفلين في سوهاج وهاتفيا مدير عام نجدة الطفل يؤكد
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
مساء dmc - مساء dmc يناقش تطورات فيروس كورونا حول العالم ود. عادل خطاب يوضح مستجدات الوصول للقاح
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
لعلهم يفقهون | التفسير المصور | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
اليوم - مع "سارة حازم" | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
اليوم - د.حسام عبد الغفار: المحكمة أيدت قرار عزل 3 أساتذة بتهمة تسريب الإمتحانات
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:23 صباحاً
تعرف جمع تار ؟
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
الأم الحديدية ويزو تأكل عيالها في مسرح مصر
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:21 صباحاً
الشيف حسن | طريقة عمل سلطة القدسية
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:20 صباحاً
الشيف حسن | طريقة تحضير الكفتة بشكل مثالي من الشيف حسن
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:20 صباحاً
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مساء dmc - حتى لا ننسى.. جرائم عنف الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصري
DMC
DMC
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:55 صباحاً
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