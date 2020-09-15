أخبار عاجلة

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير -
سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف -
الیوم الوطني وخطبة الجمعة -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها

Print
ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها
"بينيرو" أشار إلى احتجاز رهائن وتعذيب واغتصاب

ارتكبوا فظائع.. الأمم المتحدة تطالب تركيا بمنع انتهاكات المسلحين السوريين التابعين لها

طالبت اليوم الثلاثاء لجنة تابعة للأمم المتحدة، مختصة بالتحقيق في جرائم الحرب، تركيا بكبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا، الذين ربما نفَّذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.

وأوضحت أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قِبل الجيش الوطني السوري المعارض قد يرقى إلى جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني، وفقًا لـ"رويترز".

وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020 ذكرت لجنة التحقيق بشأن سوريا أن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف، التي تميزت بالصبغة الطائفية، تشهد تصاعدًا في الصراع الذي بدأ في عام 2011.


من ناحيته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في إفادة صحفية: "إن الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها، تتمثل في أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب".

وطالب تركيا بالعمل على منع هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية