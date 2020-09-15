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"الموارد البشرية" بعسير تتابع تنفيذ قرارات التوطين لعدد من المهن

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زيارة عدد من المحلات وتفقد الأسواق والمنشآت التجارية

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني، محافظة بيشة، يرافقه عدد من المسؤولين، وذلك للوقوف على سير العمل للجهات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة وتطبيق قرارات التوطين؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقام "الشهراني" في بداية جولته بزيارة عدد من الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية بالمحافظة، وذلك للتأكد من توطين المهن مع بدء تطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% والمهن الأخرى، إضافة إلى لقاء عدد من المواطنين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم والاستماع إلى مقترحاتهم.

كما شملت الزيارة: مكتب الضمان الاجتماعي ببيشة والاطلاع على سير العمل فيه، إضافة لزيارة مكتب العمل ببيشة والاطلاع على جميع المرافق والخدمات التي يقدمها المكتب؛ حيث حثّ الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وتقديم الخدمات الاجتماعية لجميع المستفيدين وتيسير الإجراءات لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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