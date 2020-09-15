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التشيلي "فيلانويفا" مودعاً: شكراً للسعودية.. ستبقى في قلبي دائماً

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قدم الشكر الخاص لجماهير الاتحاد

التشيلي

وجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة وداع لجماهير الاتحاد، بمناسبة رحيله عن ، عقب انتهاء عقده مع نادي الفيحاء أيضاً.


وقال فيلانويفا عبر حسابه الشخصي في " تويتر": هذا هو اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لهذا البلد العظيم، بعد أن قضيت فيه 4 سنوات رائعة".

وأضاف: "إنني ممتن جداً لنادي الاتحاد والفيحاء، وأخص بالشكر جماهير الاتحاد على ما قدموه لي من حب ودعم خلال كل هذه السنوات، لن أنساكم أبداً، شكراً للسعودية، ستبقى في قلبي دائماً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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