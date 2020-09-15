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تجاوبًا مع سبق.. "البسامي" يوجّه بإنشاء مظلة بإشارة صقر قريش بـ"شرائع مكة"

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بعد توثيقها لأحد رجال المرور وهو يقوم بواجبه في تنظيم الحركة تحت أشعة الشمس

تجاوبًا مع سبق..

تجاوبت الإدارة العامة للمرور مع "سبق" ووجّه مدير عام المرور اللواء محمد البسامي بإنشاء مظلة تقي رجل المرور شدة الحر وأشعة الشمس الحارقة في ساعات الظهيرة.

وتفصيلاً، وثقت "سبق" وجود أحد رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهو يقوم بواجبه في تنظيم حركة المرور بإشارة صقر قريش بالشرائع في تمام الساعة الثانية ظهرًا وينظم حركة السير.

و"سبق" بدورها نقلت الصورة إلى الإدارة العامة للمرور وعلمت أن مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، وجّه فورًا بتنفيذ مظلة تقي رجل المرور حرارة الشمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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