في أكبر مزاد علني.. "تصفية" تبيع "جوهرة المطار" بملياريْ ريال

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متعثر منذ 30 عامًا وموقعه إستراتيجي على مساحة 10 ملايين متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" مساء اليوم الثلاثاء عن بيع مخطط "جوهرة المطار" بحاضرة الدمام والمتعثر منذ 30 عامًا، بمبلغ لامس الملياري ريال، وذلك في أكبر مزاد علني عقاري.

ويمتد المخطط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وهو مخطط معتمد اعتمادًا ابتدائيًا (ش د 916)، وينقسم إلى قسمين؛ شمالي وجنوبي، يفصلهما طريق الملك فهد، بإطلالة تتجاوز أربعة كيلومترات، ويربط بينهما جسر شيّد حديثًا؛ مما يسهل حركة النقل بينهما.

ويتميز مخطط "جوهرة المطار" بموقعه الإستراتيجي غرب مدينة الدمام، على مقربة من مطار الملك فهد الدولي، والطرق الحيوية المؤدية إلى الظهران والجبيل والرياض ومنافذ دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لقربه من الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والتعليمية والمجمعات التجارية، ليكون بموقعه الفريد واجهة حضارية جديدة لمدينة الدمام، وفرصة مميزة لكل من يبحث عن الاستثمـار التجـاري والسكني.

من جانب آخر، قال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر: "في أكبر مزاد علني عقاري في عام 2020م، ‏نجحت اليوم -بفضل الله- تصفية في بيع أرض مساهمة جوهرة المطار بصفقة كبرى بمبلغ (1,937,967,621) ريال سعودي".

‏وأضاف: "تستمر (تصفية) في تحقيق إنجازاتها المتوالية ببيع عددٍ من أراضي المساهمات العقارية قبل نهاية عام 2020م بإذن الله".