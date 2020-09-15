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الصين تحجر على مدينة حدودية بعد اكتشاف 3 إصابات بـ"كورونا"

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الصين تحجر على مدينة حدودية بعد اكتشاف 3 إصابات بـ"كورونا" الصين تحجر على مدينة حدودية بعد اكتشاف 3 إصابات بـ"كورونا"
الفيروس تسلل إليها من بورما

الصين تحجر على مدينة حدودية بعد اكتشاف 3 إصابات بـ

فرضت الصين حجرًا صحيًّا على مدينة صغيرة بأكملها تقع على الحدود مع بورما، وأطلقت حملة فحص للسكان بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلنت بلدية المدينة اليوم (الثلاثاء).

وشدّدت البلدية على أنه يجب على جميع السكان البقاء في المنزل الآن، وسيخضعون لاختبار فحص.

وبيّنت أنه لم يعد مسموحًا بدخول المدينة أو الخروج منها حاليًّا.

وأضافت البلدية أن مرضى "كوفيد-19" وصلوا من بورما، ووعدت بملاحقة أي شخص يعبر الحدود بشكل غير قانوني.

ويعيش 210 آلاف نسمة في مدينة رويلي، التي تقع في مقاطعة يونان جنوب غرب على الحدود مع بورما، وهي تشكل نقطة عبور مهمة بين البلدين.

وأغلقت جميع المحلات التجارية في المدينة، باستثناء المتاجر الكبرى للمواد الغذائية والصيدليات وأسواق المواد الغذائية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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