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"راموس" يجدّد علاقته مع ريال مدريد حتى 2023

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"راموس" يجدّد علاقته مع ريال مدريد حتى 2023 "راموس" يجدّد علاقته مع ريال مدريد حتى 2023
بعد تألُّقه اللافت خلال الفترة الماضية

توصلت إدارة ريال مدريد إلى اتفاق مع قائد الفريق سيرجيو راموس، بشأن تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين، بعد تألُّقه اللافت بالفترة الماضية.

وأكدت مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز عقد جلسة خاصة مع راموس ليتفق معه على تجديد التعاقد حتى اعتزاله في صفوف النادي الملكي.

ويرتبط راموس بعقد رسمي مع الريال حتى صيف 2021؛ لذلك فإنه قد يبقى حتى عام 2023 على الأقل، ثم يعلن بعدها اعتزاله كرة القدم والعمل في الكادر التدريبي للنادي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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