أخبار عاجلة

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير -
سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف -
الیوم الوطني وخطبة الجمعة -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" ينشر عدواه بين 1.118 فلسطينيًّا جديدًا

Print
"كورونا" ينشر عدواه بين 1.118 فلسطينيًّا جديدًا "كورونا" ينشر عدواه بين 1.118 فلسطينيًّا جديدًا
الفيروس قضى على 6 مرضى

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 1.118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وست وفيات.

وأضافت أن هذه الحصيلة تتضمن الإصابات في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين بإجمالي 230 إصابة في المدينة، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت الوزيرة أنه جرى تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما توزعت باقي الإصابات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

وشدّدت مي الكيلة على التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء وطنهم.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 41.416، تعافى منهم 29.031 وتوفي 261. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اصابة عروسين بفيروس كورونا في الاردن

اصابة عروسين بفيروس كورونا في الاردن

الصين: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصين: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية