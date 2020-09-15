"كورونا" ينشر عدواه بين 1.118 فلسطينيًّا جديدًا

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الفيروس قضى على 6 مرضى

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 1.118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، وست وفيات.

وأضافت أن هذه الحصيلة تتضمن الإصابات في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين بإجمالي 230 إصابة في المدينة، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت الوزيرة أنه جرى تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما توزعت باقي الإصابات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

وشدّدت مي الكيلة على التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء وطنهم.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس في مارس (آذار) الماضي؛ بلغ 41.416، تعافى منهم 29.031 وتوفي 261.فيروس كورونا الجديد